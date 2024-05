POL-MS: Schmiererei an Grundschule in Kinderhaus - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Donnerstagnachmittag (23.05., 15:50 Uhr) ist ein 61-jähriger Radfahrer am Nottulner Landweg mit dem Pkw eines 41-Jährigen zusammengestoßen und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 61-jährige Mann aus Dülmen befuhr mit seinem Fahrrad den Nottulner Landweg in Richtung Bösenseller Straße. Der in gleicher Richtung fahrende ...

mehr