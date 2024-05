Polizei Münster

POL-MS: Münsteraner mit Schreckschusswaffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (23.05., 23:30 Uhr) hat ein unbekannter Täter einen 61-jährigen Münsteraner in einer Parkanlage an der Weseler Straße mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Aussage des 61-Jährigen hielt er sich gemeinsam mit Bekannten auf den Parkbänken im Umfeld eines Spielplatzes auf. Unvermittelt näherte sich ihm eine Person aus einer weiteren Menschengruppe im Park, hielt ihm eine schwarze Schreckschusswaffe an den Kopf und bedrohte ihn sowie seine Bekannten zudem mit Worten. Dem Münsteraner gelang es, dem Täter die Schreckschusswaffe aus der Hand zu schlagen. Dieser flüchtete daraufhin fußläufig aus der Parkanlage in Richtung Weseler Straße und Metzer Straße.

Der unbekannte Mann soll circa 1,70 Meter groß und etwa 30 bis 35 Jahre alt sein. Er soll dunkle Haare und einen Ziegenbart haben sowie akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell