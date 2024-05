POL-MS: Mit modifiziertem Pedelec über rote Ampel - Polizei stoppt 24-Jährige

Münster (ots) - Am späten Mittwochabend (22.05., 23:30 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Elektrokleingeräte aus einem Recyclingcontainer an der Straße Hohe Geist entwendet und in seinen Fahrradanhänger geladen. Ein Zeuge beobachtete den Täter und beschreibt diesen als männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,8 Meter groß. Er soll eine ...

