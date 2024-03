Polizei Düren

POL-DN: PoliTour Eifel 2024

Bild-Infos

Download

Kreis Düren (ots)

Am Samstag, 13. April 2024, geht es ab 09:00 Uhr wieder los. Neben der Fahrt über die schönsten Strecken der Kreise Düren liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Vermittlung von Informationen zur Verkehrssicherheit.

An verschiedenen Stopps erwarten die Teilnehmer Hinweisen zur Ersten Hilfe und zur angemessenen Motorradbekleidung. Ebenso werden die Biker auch verschiedene Geschwindigkeitsmessanlagen kennenlernen und zum Teil auch selber ausprobieren können. Teilnahmevoraussetzung ist selbstverständlich eine gültige Fahrerlaubnis Klasse A für das mitgeführte Motorrad und der verkehrssichere Zustand des selbigen. Darüber hinaus ist das Tragen von Schutzkleidung bei dieser Ausfahrt zwingend vorgeschrieben. Interessenten richten ihre Anfrage für eine mögliche Teilnahme bitte ausschließlich per E-Mail an VUPO.Dueren@polizei.nrw.de bis zum 05. April 2024 unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Wohnort und Straße, sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Gruppenanmeldungen oder unvollständige Anmeldungen können wir leider nicht berücksichtigen.

Nach Ende der Anmeldefrist und einer Zusage zur Teilnahme werden Ihnen alle weiteren Informationen zum Startpunkt etc. zugesandt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell