POL-GT: Geschäftseinbruch in Isselhorst

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Bislang unbekannte Tatverdächtige sind am Mittwoch (13.12., 16.30 Uhr - 19.00 Uhr) in ein Wohnhaus an der Straße Am Rosengarten eingebrochen. Die Täter warfen ein Fenster ein und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld und ein Smartphone. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise ...

