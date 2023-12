POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Uslar (ots) - Uslar, Karl-Ilse-Straße 14, Donnerstag, 28.12.23, 22.00 Uhr - Freitag, 29.12.23, 10.20 Uhr USLAR (st) - Diebstahl Bislang unbekannter Täter entwendet das vordere Kennzeichen eines in der Karl-Ilse-Straße abgestellten Pkw und entfernt sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täterkreis geben können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

