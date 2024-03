Polizei Düren

POL-DN: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Jülich (ots)

Am Samstag Morgen, gegen 10:20h, wollten Beamte der Polizeiwache Jülich einen Kleintransporter kontrollieren, der den Probst-Bechte-Platz in Jülich in Fahrtrichtung Linnich befuhr. Nachdem der Fahrer zunächst nicht auf Anhaltezeichen reagierte und auch eine Rotlicht zeigende Ampel missachtete, konnte das Fahrzeug im Bereich der Berliner Str. angehalten werden. Der 34-jährige Fahrer stammte aus Jülich. Er zeigte deutliche Anzeichen, die für einen Drogenkonsum sprachen. Des weiteren konnte er keine Fahrerlaubnis vorweisen. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch einen Bekannten ein Führerschein beigebracht, dessen Echtheit die Beamten jedoch in Frage stellten. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Das Fahrzeug wies ebenfalls erhebliche Mängel auf, so dass die Verkehrssicherheit überprüft werden muss.

