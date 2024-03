POL-DN: Dooring-Unfall auf der Josef-Schregel-Straße - Zeugen gesucht!

Vettweiß (ots) - Am frühen Donnerstagabend (14.03.2024) kam es auf der K28 zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger aus Düren hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr zunächst auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, anschließend fuhr er ungebremst in ein Feld. Der Mann aus Düren befuhr mit seinem Pkw gegen 17:30 Uhr die K28 in Richtung K33. Nach Angaben eines 66-Jährigen aus Vettweiß, der mit seinem Pkw in dieselbe Richtung unterwegs war, fuhr der ...

