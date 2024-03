POL-DN: Verkehrsunfallflucht - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss angetroffen

Birkesdorf (ots) - Am 15.03.2024 um 23:25 Uhr wurde die Polizei Düren von einem vermeindlichen Gasgeruch in der Nordstraße in Kenntnis gesetzt. Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf zwei verletzte männliche Personen, welche bewusstlos auf dem Balkon eines Mehrfamilienhaus lagen. Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Personen zuvor im Esszimmer der Wohnung einen Holzkohlegrill in Betrieb genommen haben. Die beiden Verletzten wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus ...

