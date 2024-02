Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Wohnung

Leinefelde (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 20.50 Uhr, machten sich bislang unbekannte Diebe an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße zu schaffen. Der oder die Täter versuchten, die Tür gewaltsam zu öffnen. Dabei scheiterten sie, sodass es beim Versuch blieb. An der Wohnungstür entstand Sachschaden.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0053160

