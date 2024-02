Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Im Supermarkt bestohlen

Roßleben (ots)

Am Dienstagmorgen wurde eine Frau während ihres Einkaufs Opfer eines dreisten Diebstahls. Sie befand sich gegen 9.15 Uhr in einem Supermarkt in der Friedensstraße, als sie durch eine unbekannte Frau in ein Gespräch verwickelt wurde, welches vermutlich zur Ablenkung diente. Eine weitere Person nutzte diese Gelegenheit, um Portemonnaie und persönliche Dokumente aus der Handtasche der Geschädigten zu entwenden. Wenig später stellte die Frau den Diebstahl ihres Eigentums fest. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Täter in einem beigefarbenen älteren Pkw davongefahren sein. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0052618

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell