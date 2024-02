Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmittag, 15. Februar, gegen 12.25 Uhr, meldete sich ein 51-Jähriger bei der Polizei, um eine Unfallflucht anzuzeigen. Nach Angaben des Mannes parkte er seinen Ford Tourneo für wenige Minuten auf dem Parkplatz eines Tiermarktes in der Mainzer Straße 65. Als er kurz darauf nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass sein Auto in der Zwischenzeit beschädigt wurde: Auf der Fahrerseite war ein frischer Streifschaden an beiden Türen und dem Trittbrett zu erkennen. Anscheinend hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Pkw beim Ein- oder Ausparken den stehenden Ford touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Geschätzter Sachschaden: rund 1.500 Euro. Wer hat den Vorfall beobachtet? Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 0631 369 2150 entgegen. |cla

