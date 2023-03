Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfallflucht

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 15.03.2023 bis 22.03.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Jakob-Böshenz-Straße in Bockenheim an der Weinstraße. Hierbei touchierte ein Fahrzeug eine Hausfassade, welche hierdurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Verkehrsunfall zu melden. Hinweise zu dem Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

