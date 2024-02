Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kette aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmorgen meldete ein Anwohner eine Person der sich in der Mozartstraße ungewöhnlich verhalten würde. Die Beamten trafen in der Straße einen 25-jährigen Mann an. Der Verdächtige war der Polizei im Verlauf der Nacht schon mehrmals negativ wegen Ruhestörungen aufgefallen. Als die Ordnungshüter den Mann durchsuchten, fanden sie eine Kette auf, das er bei den letzten Einsätzen nicht mitführte. Letztendlich konnte ermittelt werden, dass der 25-Jährige den Schmuck aus einem unverschlossene Auto in der Mozartstraße gestohlen hatte. Der 64-jährige Eigentümer der Kette wurde ermittelt. Der alkoholisierte, mutmaßliche Dieb musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pet

