POL-S: Trickdiebe erbeuten Geldbeutel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei junge Männer haben am Mittwoch (17.01.2024) einem 47-jährigen Mann den Geldbeutel am Wilhelm-Geiger-Platz gestohlen. Der 47-Jährige war gegen 20.40 Uhr dort unterwegs, als zwei junge Männer auf ihn zukamen und nach einer Zigarette fragten. Als der 47-Jährige den Männern eine Zigarette gegeben hatte, fingen diese an, ihn anzutanzen. Der 47-Jährige stieg zunächst in den Tanz mit ein und stellte kurz darauf das Fehlen seines Geldbeutels fest. Er folgte daraufhin den beiden Tätern, die in Richtung Klagenfurter Straße flüchteten, verlor sie jedoch aus den Augen. Im Geldbeutel des 47-Jährigen befanden sich diverse Karten sowie rund 50 Euro Bargeld. Einer der Täter hatte Locken und trug ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose und Turnschuhe mit weißen Akzenten. Sein Komplize hatte kurze Haare und trug ein dunkles Oberteil sowie eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

