LPI-NDH: Mit Leitplanke und Verkehrsschildern kollidiert - Verursacher flüchtet

Leinefelde (ots) - Bereits am Montag, 5. Februar, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heiligenstädter Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer kollidierte gegen 16 Uhr mit einem VW. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um eine Mercedes A-Klasse in der Farbe Grau gehandelt haben. Wer kann ...

mehr