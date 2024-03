Engen (ots) - Am Montagabend ist auf der Hohenhewenstraße die Garage eines Wohnhauses in Brand geraten. Vermutlich infolge einer in den Mülleimer gelangten Glut fing dieser Feuer, das sich schnell auf das "Inventar" und ein darin geparktes Auto ausbreitete. Beim Versuch noch Gegenstände zu "retten" verletzte sich der 40-Jährige Eigentümer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die ...

