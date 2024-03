Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hindenburgstraße/Freiherr-vom-Stein-Straße - zwei Personen leicht verletzt (25.03.2024)

Radolfzell (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Kreuzung Hindenburgstraße/Freiherr-vom-Stein-Straße am Montagmittag verletzt worden. Eine 44-jährige Seat-Fahrerin überquerte die Kreuzung auf der Hindenburgstraße kommend und kollidierte dabei mit einem von rechts auf der Freiherr-vom-Stein-Straße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Ford einer 56-Jährigen. Beide Frauen erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen, eine ambulante Versorgung vor Ort war jedoch ausreichend. Am dem Seat entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell