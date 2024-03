Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Gaisenrain - insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden (25.03.2024)

Singen (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Gaisenrain ereignet hat. Ein 37 Jahre alter Skoda-Fahrer übersah auf der Kreuzung den vorfahrtsberechtigten Subaru eines 66-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Schaden am Skoda dürfte im Bereich von rund 7.000 Euro liegen, der Schaden am Subaru etwa bei 5.000 Euro.

