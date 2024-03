Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Buchenberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gestohlen und Unfall gebaut (25.03.2024)

Königsfeld (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Unbekannter, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße "Obermartinsweiler" ein Auto geklaut hat. Der Unbekannte entwendete einen vor einem Haus stehenden älteren Mazda 323, bei dem der Zündschlüssel steckte. Bei der Fahrt auf der Kreisstraße 5723 in Richtung Königsfeld verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto und fuhr über eine angrenzende Pferdekoppel. Dabei beschädigte er eine Umzäunung und auch am Mazda entstand erheblicher Schaden. Trotzdem fuhr der Dieb weiter, bis er schließlich das beschädigte Fahrzeug am Ortseingang von Königsfeld stehen ließ und zu Fuß flüchtete. Insgesamt hinterließ er einen Schaden von knapp 1.500 Euro. Die Polizei sucht den unfallflüchtigen Autodieb und bittet Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, sich unter der Telefonnummer 07724 94950-0 zu melden.

