Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Mann entblößt sich in einem Linienbus und am Bahnhof Tuttlingen vor 17-Jähriger - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am Montagnachmittag hat sich ein bisher unbekannter Mann in einem Bus der Linie 310 (Fridingen a.D. - Tuttlingen) zunächst in der Bahnhofstraße in Tuttlingen, etwa auf Höhe des Landratsamtes, und kurze Zeit später am Bahnhof Tuttlingen vor einer 17-Jährigen entblößt und an seinem Glied herumgespielt. Die 17-Jährige befand sich am Montagnachmittag in dem Bus der Linie 310 auf der Fahrt von Fridingen nach Tuttlingen. Am Bahnhof Mühlheim a.D. stieg ein etwa 25-jähriger Mann mit Vollbart und dunklem Teint, bekleidet mit schwarzer Hose, weißem Oberteil und schwarzer Jacke, ebenfalls in den Bus Richtung Tuttlingen ein. Der bärtige junge Mann trug eine schwarze Kappe, hatte eine dicke silberne Kette um den Hals und trug eine schwarze Bauchtasche bei sich. Dieser setzte sich auf Höhe der 17-Jährigen auf die andere Seite des Busses. Als der Bus gegen 14.45 Uhr Tuttlingen durch die Bahnhofstraße fuhr und sich etwa auf Höhe des Landratsamtes befand, bemerkte die 17-Jährige, dass sich der Mann die Hose geöffnet hatte, an seinem erigierten Glied herumspielte und dabei die 17-Jährige anschaute. Nach dem Eintreffen kurze Zeit später am Bahnhof Tuttlingen stiegen die 17-Jährige und der Mann aus dem Bus aus. Während die Jugendliche auf ihren Anschlussbus wartete, begab sich der Mann etwa 50 Meter entfernt zu geparkten Autos, entblößte dort mit Blickrichtung zu der 17-Jährigen erneut sein Glied und masturbierte wieder. Die Kriminalpolizei Tuttlingen hat zu dem Vorfall Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell