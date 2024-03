Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Autofahrer bei Auffahrunfall auf der Wettestraße leicht verletzt

Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der am Montagnachmittag auf der Wettestraße passiert ist, hat sich ein 54-jähriger Opel-Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 15.30 Uhr musste der Opel-Fahrer auf der Wettestraße verkehrsbedingt anhalten. Eine dem Opel folgende 59-jährige Golf-Fahrerin reagierte zu spät und prallte in das Heck des haltenden Opels. Der leicht verletzte 54-Jährige aus dem Opel verzichtete auf einen Rettungswagen und begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig zu einer ärztlichen Untersuchung. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

