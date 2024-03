Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen - Bergfelden, K 5502, Lkr. Rottweil) Beim Linksabbiegen Fahrer eines entgegenkommenden Leichtkraftrades übersehen - Biker leicht verletzt

Vöhringen - Bergfelden, K 5502, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Montagabend auf der Kreisstraße 5502 zwischen Vöhringen und Bergfelden gekommen. Kurz nach 20.30 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit einem VW Polo von Vöhringen kommend auf der K 5502 in Richtung Bergfelden und wollte an der Abzweigung zur Landesstraße 409 nach links abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem auf der K 5502 entgegenkommenden Fahrer eines Leichtkraftrades. Der 16-Jährige Biker zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden.

