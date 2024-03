Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B311

Möhringen

Lkr. TUT) - Schwer verletzte Person und hoher Schaden nach Unfall auf Kreuzung

B311 / Möhringen / Lkr. TUT (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der B311 zwischen Tuttlingen und Immendingen zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Ein 60-jähriger VW-Fahrer war gegen 14 Uhr von Möhringen in Richtung B311 unterwegs, um diese in Richtung Hattingen zu queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 25-jährigen VW-Fahrers, welcher auf der B311 von Tuttlingen in Richtung Immendingen unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum heftigen Zusammenstoß, bei dem sich beide Fahrer verletzten. Der 25-Jährige trug schwere Verletzungen davon und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei waren Notärzte, Rettungsdienste und die Feuerwehr vor Ort. Die Unfallaufnahme mit Räumung dauerte mehrere Stunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell