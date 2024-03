POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Über 15.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Montags, kurz vor 00.30 Uhr, hat ein Unbekannter an einer bislang nicht bekannten Örtlichkeit eine Warnbake an sich genommen und diese an einem Grundstück in der Alleenstraße über einen Zaun direkt gegen eine Scheibe eines Wohnhauses geworfen. ...

mehr