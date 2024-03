Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mit einer Bierflasche Heckscheibe eines Autos eingeschlagen

VS-Villingen (ots)

Mit einer Bierflasche hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Heckscheibe eines grauen Skoda Octavias eingeschlagen, der vor einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Fürstenbergring und Am Klausen abgestellt war. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von über 500 Euro. Die Polizei Villingen, Tel.: 07721 601-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

