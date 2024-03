Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mit spitzem Gegenstand geparkten Mercedes zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, hat ein Unbekannter in der Römerstraße einen im Bereich des Gebäudes Römerstraße 92 abgestellten schwarzen Mercedes der E-Klasse zerkratzt und so rund 3000 Euro Sachschaden an dem Wagen angerichtet. Hinweise zu dieser Tat werden an die Polizei Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell