Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter fährt auf dem Kauflandparkplatz gegen geparkten Kia und flüchtet

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter ist am Samstag, in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr, auf dem Kauflandparkplatz in der Stockacher Straße gegen einen dort abgestellten Kia gefahren und hat an diesem erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro angerichtet. Ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell