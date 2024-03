Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Fenster an einem Wohnhaus eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, kurz vor 00.30 Uhr, hat ein Unbekannter an einer bislang nicht bekannten Örtlichkeit eine Warnbake an sich genommen und diese an einem Grundstück in der Alleenstraße über einen Zaun direkt gegen eine Scheibe eines Wohnhauses geworfen. Die Scheibe ging dabei zu Bruch und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, entgegen.

