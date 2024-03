Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub aus PKW

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 18.03.2024 gegen 12:10 Uhr kam es in der Von-Kieffer-Straße auf Höhe des Parkplatzes "Am Sandloch" zu einem Raub. Dabei wurde ein 36-Jähriger von zwei Personen aus seinem Fahrzeug gezogen und von einer dieser beiden festgehalten. Die zweite Person entwendete währenddessen aus dem Fahrzeug den Geldbeutel, in dem sich neben Dokumenten eine geringe Menge Bargeld befand. Nachdem die Täter den Geldbeutel an sich nahmen, gingen diese zu ihrem Fahrzeug und fuhren davon. Zu dem Fluchtfahrzeug sind die Marke und das Kennzeichen unbekannt. Die Täter waren dunkel gekleidet mit schwarzem Pullover, etwa 1,80 m groß und breit gebaut. Bei der Tat trugen beide Täter Skimasken und Handschuhe. Weitere Hinweise sind nicht bekannt. Haben Sie etwas beobachtet? Können Sie z.B. Angaben zum Fluchtfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

