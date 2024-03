Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand unter der Hochstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 16.03.2024 gegen 14:30 Uhr kam es unter der Hochstraße in Ludwigshafen auf Höhe der Bürgermeister-Kutterer-Straße zu einem Brand. Durch die Polizei wurde festgestellt, dass es sich um einen brennenden Müllberg handelte. Das Feuer konnte durch die Polizeibeamten mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Durch das Feuer wurde eine Säule der Brücke beschädigt. Ob weitere Bauteile des Brückenabteils beschädigt wurden, wird derzeit geprüft. Der betroffene Teil der Fahrbahn ist derzeit aufgrund einer Baustelle gesperrt, weshalb von keiner Gefährdung ausgegangen wird. Eine genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Aus diesen Grund bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

