POL-PPRP: Jacke aus Gaststätten-Toilette gestohlen

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots) - Am Samstag, den 16.03.2024 gegen 14.25 Uhr, fuhr ein 84-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem grau-blauen Opel Corsa auf dem Hohen Weg in Ludwigshafen-Rheingönheim in Richtung Hauptstraße. Nachdem er einen PKW, der in dieselbe Richtung fuhr, überholt hatte, kam der Mann beim Wiedereinscheren zu nah an den Fahrbahnrand und streifte einen geparkten, grauen Mitsubishi. Eine 34-jährige Frau aus Ludwigshafen, die gerade an dem PKW an ...

mehr