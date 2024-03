Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Am Samstag, den 16.03.2024 gegen 14.25 Uhr, fuhr ein 84-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem grau-blauen Opel Corsa auf dem Hohen Weg in Ludwigshafen-Rheingönheim in Richtung Hauptstraße. Nachdem er einen PKW, der in dieselbe Richtung fuhr, überholt hatte, kam der Mann beim Wiedereinscheren zu nah an den Fahrbahnrand und streifte einen geparkten, grauen Mitsubishi. Eine 34-jährige Frau aus Ludwigshafen, die gerade an dem PKW an der Fahrzeugtür stand, verfehlte er nur knapp. Unbeirrt setzte der Mann seine Fahrt fort. Unfallzeugen fuhren dem älteren Mann hinterher und konnte ihn letztlich zum Anhalten bewegen. Insgesamt dürfte ein Gesamtschaden von über 2.500 EUR an beiden Fahrzeugen entstanden sein. Aufgrund des hohen Schadens am Mitsubishi wurde der Führerschein des Ludwigshafeners sichergestellt, mit dem Ziel diesen gerichtlich zu entziehen. Dem Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

