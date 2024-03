Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Donnerstag, den 14.03.2024 zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr, kam es in der Paul-Klee-Straße in Ludwigshafen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Der oder die unbekannte/n Täter beschädigte/n das geparkte Fahrzeug im Bereich der Beifahrerseite sowie den Türgriff der Beifahrertür. Bei den anderen der dort geparkten Fahrzeuge wurde kein Schaden festgestellt. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 in Verbindung zu setzen.

