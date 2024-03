Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handy von 13-Jährigem gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang Unbekannter stahl am Donnertagnachmittag (14.02.2024, gegen 16 Uhr) in der Bruchwiesenstraße das Handy eines 13-Jährigen aus dessen Hand. Das Kind nahm die Verfolgung auf und konnte sehen, wir der Täter an der Haltestelle "Friedhof Mundenheim" in den Bus (Linie 76) stieg.

Das Handy konnte über eine App später in der Mundenheimer Straße geortet und ein Ton abgespielt werden. Ein 24-Jähriger kam darauf aus einer Kneipe und übergab den Polizeikräften das gestohlene Handy. Der junge Mann gab an, das Handy lediglich gefunden zu haben. Er habe gehofft, dass sich der Eigentümer meldet. Gegen den 24-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Fundunterschlagung aufgenommen. Ob er auch für den Diebstahl verantwortlich sein könnte, wird aktuell ermittelt.

Wir bitten Personen, die den Diebstahl in der Bruchwiesenstraße beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

