Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 19.06.2023/ ROADPOL-Kontrollen

Goslar (ots)

Stationäre Verkehrskontrollen:

Am vergangenen Wochenende wurden in Clausthal-Zellerfeld mobile und stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt, da in jüngster Vergangenheit vermehrt schwere Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Krädern stattgefunden haben. In den Kontrollen wurden sowohl Pkw- als auch Kradführer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden im Rahmen der ROADPOL-Kontrollen die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft (Alkohol- und Drogenverstöße).

Am Freitagnachmittag konnte auf der Goslarschen Straße ein Kraftfahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel fahrend angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Eine entsprechende Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Freitagabend wurde ein weiterer Kraftfahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen AAK-Wert von 1,02 Promille. Aufgrund entsprechender Auffälligkeiten wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstagabend gerieten innerhalb weniger Stunden gleich vier Kraftfahrzeugführer ins Visier polizeilicher Ermittlungen. Alle vier Kraftfahrzeugführer konnten im Rahmen von stationären und mobilen Verkehrskontrollen im Bereich von Clausthal-Zellerfeld überprüft werden. Alle vier Kraftfahrzeugführer standen teilweise erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Der Höchstwert lag bei 1,72 Promille. Bei allen unabhängig voneinander liegenden Taten wurden entsprechende Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Die stationären und mobilen Verkehrskontrollen sind geboten und werden weiterhin fortgeführt, um hierdurch die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs gewährleisten zu können. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf den Schwerpunkt der Krad-Kontrollen, um die zum Teil mit tödlichem Ausgang verursachten Verkehrsunfälle minimieren zu können. Hierzu sind spontane Geschwindigkeitsüberprüfungen an verschiedenen Örtlichkeiten und Unfallschwerpunkten vorgesehen!

