POL-PPRP: 20-Jähriger leicht verletzt bei Unfall

Ludwigshafen (ots)

An der Kreuzung Mundenheimer Straße/Adlerdamm kam es am 14.03.2024, gegen 20:45 Uhr, zu einem Unfall nachdem ein 57-jähriger VW-Fahrer verbotswidrig in Richtung Saarlandstraße abbiegen wollte und dabei einem 20-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt nahm. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich in ein Krankenhaus.

