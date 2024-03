Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Florianstraße

Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 08.03.2024, zwischen 17.30 Uhr und 21.55 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Florianstraße in Coesfeld, Lette ein. Dabei gelangten die unbekannten Täter über das Aufgeheben eines Badezimmerfenster in das Wohnhaus. Dort durchsuchten sie augenscheinlich sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut und hebelten kleiner Tresor auf. Das darin befindliche Bargeld wurde entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell