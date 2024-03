Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Wilhelm-Raiffeisenstraße/Einbrecher erbeuten Zigaretten - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Über das Dach gelangten bislang Unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Freitag in einen Verbrauchermarkt im Nordkirchener Ortsteil Südkirchen. Im Inneren des Marktes gelangten sie in einen Tresorraum. Den Tresor flexten sie vor Ort auf und stahlen eine größere Anzahl an Zigarettenstangen. Zu weiterem möglichen Diebesgut konnten bei der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (7.3.) 18.00 Uhr und Freitag 07.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell