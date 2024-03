Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Sendener Straße/Fußgänger vertreibt Einbrecher

Coesfeld (ots)

Während eines nächtlichen Hundespaziergangs hat ein Zeuge von einer Baustelle an der Sendener Straße einen Einbrecher vertrieben. Als er um kurz vor 2 Uhr am Freitag (8.3.) an einer Baustelle vorbei lief wurde er auf eine männliche Person aufmerksam. Der Unbekannte versuchte mit einem unbekannten Gegenstand den Container aufzubrechen. Als er den Unbekannten ansprach, rannte dieser davon. Täterbeschreibung: männlich, ca. 175 cm groß, eher kräftige Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell