Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Rankenstraße/Kreuzungsbereich nach Verkehrsunfall gesperrt

Coesfeld (ots)

Eine 22-jährige Aschebergerin befuhr am Donnerstag (07.03.) gegen 17.30 Uhr die Bernhardstraße von Werne kommend in Richtung Herbern. Der 65-jährige Ascheberger befuhr die Rankenstraße in Richtung Nordick. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde die Aschebergerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Herbern befreit. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus in Werne. Den Ascheberger brachte ein Rettungswagen zur Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

