Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Erlengrund/Einbruchsversuch

Coesfeld (ots)

Auffällige Geräusche weckten eine Anwohnerin im Erlenweg in der Nacht zum Donnerstag (07.03.). Gegen 3 Uhr weckte das Geräusch einer verschobenen Mülltonne die Bewohnerin. In ihrem Garten konnte sie zwei männliche Stimmen wahrnehmen. Kurz darauf hörte sie, dass eine Rollade hochgeschoben wurde. Die alarmierten Polizisten konnten vor Ort niemanden antreffen. Sie stellten an einer Terrassentür eine hochgeschobene Rollade fest. In Innere gelangten die Unbekannten nicht. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell