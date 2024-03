POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße/Geparkter Mercedes Sprinter beschädigt

Coesfeld (ots) - Eine 22-jährige Aschebergerin befuhr am Donnerstag (07.03.) gegen 17.30 Uhr die Bernhardstraße von Werne kommend in Richtung Herbern. Der 65-jährige Ascheberger befuhr die Rankenstraße in Richtung Nordick. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde die Aschebergerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und ...

mehr