Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Lkr. TUT) - Unfall mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen

Emmingen-Liptingen / Lkr. TUT (ots)

Am Montag hat sich an der Einmündung B14 / Tuttlinger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem hohen Gesamtschaden ereignet. Gegen 14:25 Uhr befuhr eine 51-jährige VW-Fahrerin die B14 aus Richtung Tuttlingen kommend in Richtung Stockach. Ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer will zeitgleich von der Tuttlinger Straße auf die B14 einfahren. Hierbei übersah er die VW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell