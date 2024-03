Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B311

Immendingen

Lkr. TUT) - Überholen trotz Gegenverkehr führt zu Unfall, eine Person verletzt - Polizei sucht Zeugen

B311 / Immendingen / Lkr. TUT (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der B311 zwischen Möhringen und Immendingen zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Ein 19-jähriger war gegen 15:20 Uhr mit seinem Seat in Richtung Immendingen unterwegs. Nach der Einmündung Möhringen-West scherte der 19-Jährige trotz Gegenverkehr zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern, versuchte er zwischen zwei Autos der Kolonne wieder einzuscheren. Hierbei kam es mit dem versetzt vor ihm fahrenden Fahrzeug, einem Suzuki, seitlich zum Zusammenstoß. Der 18-jährige Fahrer des Suzuki wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Mit dem Gegenverkehr kam es zu keiner Berührung, die Fahrerin/der Fahrer setzte die Fahrt fort. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Person im Gegenverkehr und nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461 941-0 entgegen

