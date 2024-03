Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Randalierer (04.03.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Am Montagabend gegen 20 Uhr hat ein betrunkener Mann in der Salinenstraße die Polizei auf den Plan gerufen. Ein betrunkener 24-Jähriger randalierte in der Unterdachung eines Busbahnhofs, indem er Flaschen auf die Straße warf. Dabei schrie er laut herum. Die alarmierte Polizei musste den alkoholisierten jungen Mann, der annähernd zweieinhalb Promille Alkohol im Blut intus hatte, zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell