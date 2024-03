Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, A 81, Lkr. Konstanz) Alkoholisiert Unfall verursacht (03.03.2024)

Mühlhausen-Ehingen, A 81, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 13.45 Uhr ist ein 42-jähriger alkoholisierter Autofahrer auf der Autobahn 81 mehrfach in die Leitplanke geprallt und hat sich hierdurch schwer verletzt. Der Renault-Fahrer, der in südlicher Richtung unterwegs war, kam zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließen zog der 42-Jährige seinen Pkw nach links, sodass dieser mit der mittleren betonierten Leitplanke kollidierte und anschließend ins Schleudern geriet. Nach einem erneuten Aufprall in die rechte Leitplanke kam das Auto zum Stehen. Ersthelfer halfen dem Renault-Fahrer aus dem Auto. Dabei bemerkten sie bei ihm deutlichen Alkoholgeruch. Ein Rettungswagen brachte den 42-Jährigen ins Krankenhaus. Nachdem ein Alkoholtest den Wert von 1,6 Promille anzeigte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Der Gesamtsachschaden liegt bei über 14.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des Renault.

