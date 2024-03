Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei junge Männer werden von einer Personengruppe angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen (02.03.2024)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Gewalttat am frühen Samstagmorgen im Pfaffenhäule. Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff gegen 5 Uhr eine Gruppe von fünf bis sieben jungen Männern zwei Männer im Alter von 37 und 42 Jahren an. Diese waren zu Fuß von einer Diskothek in Richtung Industriebahnhof unterwegs, als ihnen die Gruppe zunächst aggressiv pöbelnd hinterherlief. Schließlich griffen zwei aus der Gruppe die Männer mit Faustschlägen an und verletzten diese leicht im Gesicht. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Industriebahnhof. Aufgrund der Alkoholisierung, der Witterung und der Dunkelheit konnten die Geschädigten keine Täterbeschreibung abgeben. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg.

Personen, die zu dem genannten Zeitpunkt in dem genannten Gebiet eine Personengruppe bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell