Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet (04.03.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Montag im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr auf der Wilhelmstraße. Der Unbekannte beschädigte einen auf einem Parkplatz abgestellten Mercedes C 300 am Radlauf hinten rechts und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallflüchtigen oder zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell