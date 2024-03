Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Von der Fahrbahn abgekommen (04.03.2024)

Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße sind am Montagmittag gegen 13 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 19-jähriger Fiat-Fahrer war auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als er auf Höhe der parallel verlaufenden "Äußere Alleestraße" aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor und in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend kollidierte das Auto mit einem Baum und überschlug sich in Folge mehrfach den Abhang hinunter. Der Fiat kam an einer Baumreihe oberhalb der Bahnschienen auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 19-Jährige sowie sein 18-jähriger Beifahrer konnten selbständig aus dem Auto klettern, ein Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Fiat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro. Die Bahnhofstraße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fiat zeitweise gesperrt werden.

